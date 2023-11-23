EURO 2024 playoff kuraları çekildi!

EURO 2024'e katılacak son 3 takımı belirlemek için playoff kuraları çekildi. İşte eşleşmeler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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EURO 2024 playoff kuraları çekildi!
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23 Kasım 2023 14:34
EURO 2024 Playoff kuraları çekildi.

Turnuvaya katılımı kesinleşen 21 takım dışında 3 takım daha playofftan gelecek. Her bir yoldan birer takım Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılım sağlayacak.

Tek maç usülü oynanacak playoffta yarı final maçları 21 Mart 2023'te, final maçları ise 26 Mart 2023'te oynanacak.

A Yolu

Polonya - Estonya
Galler - Finlandiya

B Yolu

Bosna Hersek - Ukrayna
İsrail - İzlanda

C Yolu

Gürcistan - Lüksemburg
Yunanistan - Kazakistan

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