Ettore Messina: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ettore Messina: 'Çok önemli bir galibiyet aldık'
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29 Kasım 2024 23:41
EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini aktardı.

Savunmada iyi işler yaptıklarını dile getiren Messina, "THY Avrupa Ligi'ndeki en formda takımlardan birine karşı çok önemli bir galibiyet aldık. İstediğimiz sonucu aldık. Her gün daha iyi olabilmek için oyuncularım efor sarf ediyor. Çok iyi savunma yapan bir takıma karşı bu kadar sayı üretmek çok önemli. Galibiyetten dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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