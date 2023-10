New York Knicks'in eski genel menajeri Scott Perry, takımın geçmişte Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell'ı alma konusunda başarısız olma sebeplerini açıkladı.



New York Post'tan Stefan Bondy, Perry'nin Knicks ekibinin Mitchell'ı bir takımın ana itici gücü olarak görmediğini belirttiğini aktardı.



Knicks'in Mitchell'ı alma çabaları üzerine konuşan Perry, anlaşmanın makul parametreler dahilinde olması gerektiğini vurgularken, Utah Jazz'in takasta anlaşmayı zorlaştıran isteklerine değindi.



'The Hoop Genius' isimli podcast'te konuşan Perry, Mitchell'ın olağanüstü yeteneğini ve karakterini kabul ederken, bir oyuncunun takımını playofflarda başarıya taşıma yeteneğini değerlendirmenin önemini vurguladı:



"İyi bir oyuncuydu ama kazanmak için etrafında daha fazlasına ihtiyacı vardı. Eğer eşsiz bir güç olsaydı, Utah muhtemelen konferans finallerinde yer alırdı. Ama tekil bir güç değildi. Bu ona yönelik bir eleştiri değil. Bu sadece yapılması gereken bir değerlendirme."



Perry ayrıca Mitchell'ın maliyetinin altını çizerek, Knicks'in tek bir oyuncu için önemli miktarda genç yeteneği ve draft varlıklarını feda etmenin uzun vadeli sonuçlarını dikkate alması gerektiğini de sözlerine ekledi.



Mitchell, Cleveland'daki ilk yılında maç başına 35.8 dakikada 28.3 sayı, 4.3 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalamıştı.