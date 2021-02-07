Erzurumspor'da Jaw Ackah süresiz kadro dışı!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören ve aynı takımdan kiralık olarak takıma katılan Yaw Ackah'ın sözleşmesinin fesih edileceğini belirterek, maçta "şaibe" yaşandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün da konu hakkında yaptığı açıklamada,Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ackah'ın 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde kadroya dahil edildiği anımsatıldı.Futbolcunun söz konusu maçta rakibine yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Süper Lig'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Yaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu süresiz kadro dışı bırakılmıştır ve sözleşmesi fesih edilecektir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, yapılan hareketin milyonların gözü önünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu gerekse yüce Türk mahkemelerine bugün ki maçta milyonlarca sporseverin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız. Büyük Erzurumspor camiası tepki göstermekte haklıdır, gereken yapılacaktır. Bu olayın takipçisi olarak her türlü hukuki girişimler yerine getirilecektir. Spor kamuyouna saygıyla duyurulur."Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü ile Kulübümüz arasında geçmişi uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Kulüplerimiz arasındaki mevcut, bu sağlam dostluk ilişkisine karşın bugün Erzurumspor Kulübünün Resmi Sitesinden yapılan açıklama bizleri ve camiamızı son derecede üzmüştür.Profesyonel futbolcumuz Yaw Ackah'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transferi Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün arzusu üzerine gerçekleşmiştir. Kulübümüz, bu futbolcusunu kiraya verirken tamamen Erzurumspor lehine olan kira koşullarını kabul etmiş ve futbolcusunun üzerinde kiralık döneminde hiçbir tasarruf hakkı kalmamıştır. Bu futbolcunun Lig maçında Kulübümüz ile oynanan maçta oynatılmaması dahil, tüm tasarruf hakkı Erzurumspor Kulübüne aittir. Hatta bu noktada kamuoyunun bilmesini isteriz kiDurum bu kadar açık iken kaybedilen puanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün kamuoyuna yapmış olduğu açıklama adeta bir akıl tutulmasıdır. Müsabaka tüm kamuoyunun gözü önünde cereyan etmiştir. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'lu futbolcunun müsabakadan ihracının arkasında başka sebepler aramak ve bu sebepleri Kulübümüz ile ilişkilendirmek gayretleri son derece çirkin ve yakışıksızdır. Maçtan sonra rakip takım teknik direktörünün, Yaw Ackah'ı maçtan önce aşırı motivasyon konusunda uyardığı hususundaki açıklaması göz önünde bulundurulduğunda konunun futbol içinde makul bir izahının olduğu da anlaşılmaktadır. Buna karşın Kulüp Yönetimi tarafından, kaybedilen puanın ardından ortaya çıkan sportif başarısızlık tablosunu, bu şekilde akıldışı bir gerekçe ile mazeretlendirmek veKulübümüz ve yönetimimiz, Anadolu'da fark yaratacak yeni bir futbol anlayışını hakim kılmak ve bu şekilde Anadolu Kulüplerini Türk Futbolunda layık oldukları yerde tutmak gayret ve çabasındadır. Bu amaçla başta ekonomik bağımsızlık olmak üzere kurumsallaşmış bir kulüp düzeni oluşturmanın mücadelesini vermektedir. Vizyonumuz ve anlayışımız, sportif performansın, olumsuz sonuçlarına bertaraf etmek uğruna kısır, temelsiz ve futbola zarar veren tartışmalardan uzak durmayı gerektirmektedir. Bununla birlikte yönetimimiz, kişisel ikballeri için kulüp tarihimize ve sporcularımızın emeğine kara leke sürmek isteyenlerle anladıkları dilden mücadele etmeyi de bilmektedir. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Yönetimini yetkili ve görevli merciler önünde iddialarını ispata davet ediyoruz.