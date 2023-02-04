Erzurumspor, Muzaffer Bilazer'i gönderdi!

Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan Tuzlaspor maçında 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı.



Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.





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