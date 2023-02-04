Erzurumspor, Muzaffer Bilazer'i gönderdi!

Erzurumspor FK, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erzurumspor, Muzaffer Bilazer'i gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2023 22:11
Spor Toto 1. Lig'de bugün oynanan Tuzlaspor maçında 2-1 mağlup olan Erzurumspor FK, teknik direktör Muzaffer Bilazer ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ