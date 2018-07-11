Erzurum, 4 yılda 220 futbol takımını ağırladı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'un spor alanında önemli yer edindiğini belirterek, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinin en önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile 4 yılda 220 yerli ve yabancı futbol kulübünü ağırladık." ifadelerini kullandı.Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sekmen'in Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 2018-2019 futbol sezonuna hazırlanan Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Akhisarspor, Antalyaspor, Kayserispor ile 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcu ve teknik heyetlerini ziyaret ettiği aktarıldı.Sekmen'in ziyaret esnasında sporculara tatlı ikram ettiği ve futbolculara başarı dilediği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Sekmen, Erzurum'un her alanda olduğu gibi sporda da kalkınma dönemi yaşadığına dikkati çekerek, "Günümüz dünyasında kalkınma, 'Değişen bir koşulda, yeni bir aşamayı oluşturan durum ya da değişimin gelişmesi' şeklinde tanımlanmaktadır. Dünyadaki ekonomik, insani, sürdürülebilir ve bölgesel kalkınma kavramlarına sosyal hayatımızın bir parçası olan sportif kalkınma da eklenmiştir. Erzurum, sportif kalkınmada örnek gösterilen en önemli spor şehridir." değerlendirmesinde bulundu.Erzurum'un 100'ü aşkın sportif tesisi ve olimpiyat yatırımlarıyla Türkiye'de kış sporlarının merkezi olduğunu anlatan Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:"Erzurum, Avrupa'nın seçkin sportif destinasyonları arasında yer almaktadır. Şehrimizde hayata geçen yatırımlarla hem ekonomik gelişim hem de sosyal ve sportif kalkınma aynı ölçekte gerçekleşmiştir. Zira 10 yıl önce 5 bin sporcusu olan ilimizin şu an itibariyle 50 bini aşkın lisanslı sporcusu bulunmaktadır. Olimpiyat şehri Erzurum'da amatör ve salon sporlarının gelişmesi, diğer spor branşlarında derece elde etmek için ilimizde canla başla görev yapmaktayız. Erzurum, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla sporda marka bir şehir haline geldi. 4 yılda yapılan 105 ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla şehrimizi dünyaya duyurduk. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin en önemli sportif yatırımlarından biri olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile 4 yılda 220 yerli ve yabancı futbol kulübünü ağırladık. FIFA ve UEFA standartlarına sahip kamp merkezimiz, önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın en iyi kamp merkezlerinden biri olacak."