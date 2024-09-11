Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte yabancı sınırı konusunda talepleri olduğunu ancak TFF'nin bunu kabul etmediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması!
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11 Eylül 2024 14:46
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Tivibu Spor'da canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Doğan, Galatasaray ve Beşiktaş ile birlikte yabancı kuralı konusunda talepleri olduğunu, TFF'nin ise bunu kabul etmediğini açıkladı.

Ertuğrul Doğan'ın sözleri şu şekilde:

"Bizimle beraber Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yabancı sınırı konusunda bir yenileme talebi oldu ama TFF bu talebi uygun görmedi ve reddetti. Şu anda bir değişiklik söz konusu değil."

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