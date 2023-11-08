Ersin Destanoğlu kendini affettirme peşinde

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşmasında hatalı goller yiyen Ersin Destanoğlu, kendisini affettirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu kendini affettirme peşinde
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08 Kasım 2023 10:39
Beşiktaş'ta Mert Günok'tan kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, beklentileri karşılayamadı. 

Antalyaspor karşılaşmasında sergilediği etkisiz performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın kendisine tanıdığı şansı iyi değerlendirememişti.

Kalesinde 1'i bariz hatalı olmak üzere 3 gol gören Ersin, idmanlardaki etkili performansıyla kendisini teknik ekibe affettirmeye çalışıyor. 

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kaparken 9 gol yedi. Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş işe sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 



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