Ersin Destanoğlu kendini affettirme peşinde

Beşiktaş'ta Mert Günok'tan kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, beklentileri karşılayamadı.
Antalyaspor karşılaşmasında sergilediği etkisiz performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın kendisine tanıdığı şansı iyi değerlendirememişti.
Kalesinde 1'i bariz hatalı olmak üzere 3 gol gören Ersin, idmanlardaki etkili performansıyla kendisini teknik ekibe affettirmeye çalışıyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kaparken 9 gol yedi. Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş işe sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Antalyaspor karşılaşmasında sergilediği etkisiz performansla dikkat çeken Ersin Destanoğlu, teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın kendisine tanıdığı şansı iyi değerlendirememişti.
Kalesinde 1'i bariz hatalı olmak üzere 3 gol gören Ersin, idmanlardaki etkili performansıyla kendisini teknik ekibe affettirmeye çalışıyor.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kaparken 9 gol yedi. Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş işe sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.