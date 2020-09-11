"Erol Bulut takımı iyi hazırlamış"

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Çaykur Rizespor maçını Stadyum programında değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
'Erol Bulut takımı iyi hazırlamış'
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11 Eylül 2020 23:29
TRT Spor'da yorumlarda bulunan Tuncay Şanlı, Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un takımı iyi hazırladığını belirtti.

Tuncay Şanlı yorumunda; "Pandemi döneminde takımı bu şekilde hazırlamak kolay değil. Bence Erol Hoca fizik olarak da, psikolojik olarak da takımı iyi hazırlamış. Sosa oyuna girdikten sonra kalitesini çok net ortaya koydu. Moral için kazanarak başlamak önemli." dedi.



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