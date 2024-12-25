Erol Bilecik'ten şampiyonluk mesajı: "Bayrakları hazırlayın"

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli taraftarlara şampiyonluk mesajı verdi. Bilecik, "Bayrakları hazırlayın" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erol Bilecik'ten şampiyonluk mesajı: 'Bayrakları hazırlayın'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2024 18:18
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, CNBC-e'de canlı yayına katıldı.

Bilecik, sezon sonu mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti

Bilecilk yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"3 PUANLAR ALINIR, VERİLİR"

"Değerli hocamız Mourinho bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. Geçmiş olsun. Takımın başında, hiçbir şüphe yok. Bttün Yönetim Kurulu olarak da aynı motivasyonla herkes görevinin başında. Aramızda bir puan farkı var ama futbol 3 puanlı bir oyun, nihayetinde bakıldığı zaman. Yani bu 3 puanlar alınır, verilir. Günün sonunda öykünün bu sene çok keyifli bir neticeyle sonuca ulaşacağını düşünüyorum."

"BAYRAKLARINI HAZIRLAYIN"

"Fenerbahçe taraftarına da 'Bayraklarınızı hazırlayın' mesajını keyifle veriyorum. Biz dünyanın en büyük spor kulübü olma sevdasıyla yola çıktık. 12 branşımız var. Futbol tabii ki bu işi taçlandıran en büyü branşımız. Diğer branşlarımızda da şampiyonluğa oynuyoruz. Muazzam bir yük kaldırılıyor." 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery