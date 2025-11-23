Ernest Muçi, Trabzonspor'da beklenenden uzak!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
ŞANSLARI DEĞERLENDİRMEDİ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği ilk 11 şanslarını değerlendiremeyen Arnavut yıldız, yedek kulübesine çekildi. Fatih Tekke'nin ilerleyen haftalarda 24 yaşındaki oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek uyarılarda bulunacağı öğrenildi.
GELECEĞİ PERFORMANSINA BAĞLI
Muçi, Trabzonspor'daki geleceğini geride kalan maçlardaki performansıyla belirleyecek. Arnavut oyuncu, şu ana kadar çıktığı 8 karşılaşmada gol katkısı veremedi. Trabzonspor'un devam eden süreçte 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.
ŞANSLARI DEĞERLENDİRMEDİ
Teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği ilk 11 şanslarını değerlendiremeyen Arnavut yıldız, yedek kulübesine çekildi. Fatih Tekke'nin ilerleyen haftalarda 24 yaşındaki oyuncuyla görüşme gerçekleştirerek uyarılarda bulunacağı öğrenildi.
GELECEĞİ PERFORMANSINA BAĞLI
Muçi, Trabzonspor'daki geleceğini geride kalan maçlardaki performansıyla belirleyecek. Arnavut oyuncu, şu ana kadar çıktığı 8 karşılaşmada gol katkısı veremedi. Trabzonspor'un devam eden süreçte 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.