Ermeniler'den büyük saygısızlık

Ermeniler, İstiklal Marşımız'ı ıslıklayarak büyük bir saygısızlık yaptılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ermeniler'den büyük saygısızlık
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25 Mart 2023 20:01
Ermeniler, EURO 2024 elemeleri D Grubu ilk maçında İstiklal Marşımız'ı ıslıkladılar.

Sahadaki 11 futbolcumuz ve yedek kulübemiz, büyük bir coşku içinde İstiklal Marşımız'ı söyledi ve 14 bin kişilik stadyumdaki Ermeniler'in ıslıklarını adeta bastırdı.

Bu büyük saygısızlığa sosyal medyadan da büyük tepki gösterildi.

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