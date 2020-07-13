Ergin Atamanlı yatırım grubu, İtalya'da takım satın aldı

Arda Turan ve Ergin Ataman'ın da içinde yer aldığı Türk yatırım grubu, İtalya'da kulüp satın aldı.

, Fotoğraf; AA
Ergin Atamanlı yatırım grubu, İtalya'da takım satın aldı
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13 Temmuz 2020 13:26
Aralarında Arda Turan ve Ergin Ataman'ın da olduğu bir Türk yatırımcı grubu, İtalyan kulübü Reale Mutua Torino'yu satın aldı.

Sportando'nun haberine göre; Ergin Ataman, Serie B Basketbol Ligi'nde mücadele eden Reale Mutua Torino'nun hissedarı olduklarını ve takımın gelecek sezon Serie A'da mücadele etmesi durumunda kulübün tamamını satın alacaklarını ifade etti.

Takım Serie B'de kalırsa kulübün mevcut sahibi Stefano Sardara ile ortak olarak yola devam edilecek.

"GÖREVİME DEVAM EDECEĞİM"

Ergin Ataman'ın NTV'de yer alan açıklamasında, ''İki üst seviye ortağım var. Bu ortaklardan biri Türkiye'nin en büyük spor menajerlik şirketi. Ortaklarımız arasında önemli bir üçüncü isim daha olacak. Ben Anadolu Efes'in koçu olarak görevimin başında olmaya devam edeceğim. Eğer Torino, Serie A'da oynarsa kulübün tamamını satın alacağız.'' dedi.



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