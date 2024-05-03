Ergin Ataman maç sonu sevinmeme nedenini açıkladı

THY EuroLeague Play-off dördüncü maçında Ergin Atamanlı, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Ergin Ataman maçı yorumlayarak, ''Müthiş bir karakter ortaya koyduk. Son altı dakikada yedi sayı geri düştükten sonra geri dönüp kazanmak hiç kolay değildi. Yine de bugün maçı kazanıp seriyi OAKA'ya taşımak için sahaya çıkmıştık. Elbette bu galibiyetin keyfini çıkaracağız ama bir yandan da sakin kalmamız lazım, karşımızda çok tehlikeli bir takım var. Maccabi çok iyi bir takım. Buna rağmen bugün sahaya müthiş bir karakter koyduk, son maçta OAKA'da harika bir atmosfer olacaktır. O maçta da iyi basketbol oynamamız lazım.'' dedi.



Sözlerine devam eden tecrübeli antrenör, ''Serinin üçüncü ve dördüncü maçları arasındaki en büyük fark Kostas Sloukas'tı. Sloukas bugün sahaya karakter koydu, attığı sayıların yanı sıra takım arkadaşlarına pozisyon yarattı. Bugünkü performansı bizim için çok önemliydi. Diğer oyuncularımız da çok iyiydiler, bir önceki maça göre daha agresiftik. Ribaundları domine ettik ve çok önemli bir galibiyet aldık. Hayal kurmaya devam ediyoruz, OAKA'da farklı bir maç bizi bekliyor." sözlerini sarf etti.



''Maç sonunda oyuncularınız sevinirken siz çok sakindiniz, bunun sebebi neydi?'' şeklinde gelen soruya cevap veren Ergin Ataman, "Final Four'a kalırsak sevinirim, şu an kutlama yapmanın bir anlamı yok." şeklinde konuştu.





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