Ergin Ataman: "Fenerbahçe bizden iyi oynadı"

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Fenerbahçe bizden iyi oynadı'
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18 Ekim 2021 22:57
ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 90-68 yenilen Anadolu Efes'te Ergin Ataman kısa bir değerlendirme yaptı.

Rakibin daha iyi oynadığını söyleyen Ataman, "Kısa rotasyonunda istediğimiz verimi alamadığımız için oyunun kontrolünü kaybettik. Fenerbahçe Beko bizden daha iyi oynadı. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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