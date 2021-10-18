Ergin Ataman: 'Fenerbahçe bizden iyi oynadı'

ING Basketbol Süper Ligi 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 90-68 yenilen Anadolu Efes'te Ergin Ataman kısa bir değerlendirme yaptı.



Rakibin daha iyi oynadığını söyleyen Ataman, "Kısa rotasyonunda istediğimiz verimi alamadığımız için oyunun kontrolünü kaybettik. Fenerbahçe Beko bizden daha iyi oynadı. Tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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