Ergin Ataman: 'Çapraz grupla ilgilenmiyoruz'

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Büyük Britanya ile deplasmanda yapacağı FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ilk tur son maçının hazırlıklarını tamamladı.



Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, İngiltere'nin Newcastle kentindeki Vertu Motors Arena'da günü tek antrenmanla tamamladı.



İdmanı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.



Antrenmanın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Büyük Britanya'dan daha iyi bir takım olduklarını, teknik ve taktik olarak ne yapmaları gerektiğini iyi bildiklerini belirtti.



Ataman, Büyük Britanya'nın kendi sahasındaki karşılaşmalarda baskılı oynadığını hatırlatarak, "Mutlaka galip gelmemiz gereken bir maç. Buradan alacağımız bir galibiyet Dünya Kupası'nda bizi bir sonraki gruba avantajlı şekilde çıkarır. Ağustos ayındaki maçlarda daha güçlü, tüm oyuncuları kullanacağımız bir dönem olacak. Çapraz gruptan kimin birinci geleceği bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren ne kadar hazır olduğumuz." diye konuştu.



TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Büyük Britanya maçının önemine dikkati çekerek, "Bu maç final maçlarından biri. Çünkü bizim çapraz grubumuzda da son takımların galibiyetlerini almayacakları için karşı taraftan da kimsenin 4 galibiyetten daha fazla gelme ihtimali kalmadı. Öyle olunca bizim 2 galibiyetle gitmemiz önem arz ediyor." diye konuştu.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan 3 basketbolcunun FIBA ve NBA arasındaki anlaşmadan dolayı bugünkü karşılaşmada oynayamayacağını kaydeden Onan, "Sahaya çıkan 12 kişi milli takımdır. Yarın iyi bir mücadeleyle kazanacağımıza inanıyorum." dedi.



Milli oyunculardan Ömer Faruk Yurtseven de "Alabildiğimiz tüm puanları alacağız. Hiçbir maça kaybetmek için çıkmayız. Temsil ettiğimiz Türkiye olduğu için önemli. Herkes hazır. Sezon sonrasında çok hızlı bir dönüş oldu. Sürekli birbirimizi motive ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Ay-yıldızlı ekip daha önce grupta Büyük Britanya'yı 84-67 mağlup ederken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla yenilmişti.



FIBA'nın daha önce aldığı karar gereği Belarus'un ihraç edildiği grubun ardından milliler, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.



Vertu Motors Arena'daki karşılaşma 3 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de başlayacak.





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