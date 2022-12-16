Ergi Tırpancı'dan Pınar Karşıyaka'ya kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da parmağında kırık meydana gelen Ergi Tırpancı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde sağ elinden sakatlanan Ergi Tırpancı'nın parmağındaki kırık nedeniyle tedavisi devam etmekte olup, sporcumuz sahalardan bir süre uzak kalacaktır." ifadelerine yer verildi.
Ligde bir maçı eksik Pınar Karşıyaka, 6 galibiyet, 3 yenilgisinin bulunduğu ligin 11. haftasında yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. Saat 15.30'daki karşılaşma, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde sağ elinden sakatlanan Ergi Tırpancı'nın parmağındaki kırık nedeniyle tedavisi devam etmekte olup, sporcumuz sahalardan bir süre uzak kalacaktır." ifadelerine yer verildi.
Ligde bir maçı eksik Pınar Karşıyaka, 6 galibiyet, 3 yenilgisinin bulunduğu ligin 11. haftasında yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. Saat 15.30'daki karşılaşma, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanacak.
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