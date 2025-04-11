Eren Elmalı'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli sol bek Eren Elmalı'nın sarı-kırmızılı kulübe gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Performansıyla kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın beğenisini kazanan Eren Elmalı'nın, eski kulübü Trabzonspor'dan olan 1 milyon euroluk alacağını bıraktığını ve transferin önünü açtığı öğrenildi.
BU SEZON EREN ELMALI
Bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla toplam 31 maça çıkan Eren Elmalı, 2489 dakika süre aldı.
Performansıyla kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın beğenisini kazanan Eren Elmalı'nın, eski kulübü Trabzonspor'dan olan 1 milyon euroluk alacağını bıraktığını ve transferin önünü açtığı öğrenildi.
BU SEZON EREN ELMALI
Bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla toplam 31 maça çıkan Eren Elmalı, 2489 dakika süre aldı.