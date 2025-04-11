Eren Elmalı'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!

Ara transferde Galatasaray'a imza atan Eren Elmalı'nın, sarı-kırmızılı formayı giymek için Trabzonspor'dan 1 milyon Euro alacağından vazgeçtiği öğrenildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eren Elmalı'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2025 12:22
Son güncelleme 11 Nisan 2025 12:25
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı milli sol bek Eren Elmalı'nın sarı-kırmızılı kulübe gelmek için önemli bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Performansıyla kısa sürede teknik heyetin ve taraftarın beğenisini kazanan Eren Elmalı'nın, eski kulübü Trabzonspor'dan olan 1 milyon euroluk alacağını bıraktığını ve transferin önünü açtığı öğrenildi.

BU SEZON EREN ELMALI

Bu sezon Trabzonspor ve Galatasaray formalarıyla toplam 31 maça çıkan Eren Elmalı, 2489 dakika süre aldı. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery