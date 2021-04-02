Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.
Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.