Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti

Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer'in sağlık kontrolü yapıldı

Haber; AA
Abone Ol
Erdinç Sözer, sağlık kontrolünden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Nisan 2021 15:28
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan 52 yaşındaki antrenörün, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Erdinç Sözer'in sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.