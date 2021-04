Erdem Can: 'EuroLeague'de bir duruşumuz var'

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Yardımcı Antrenörü Erdem Can, CSKA Moskova karşılaşmasının ardından Fenerbahçe TV'ye konuştu.



Erdem Can maçla ilgili, "Üzgünüz çünkü maçın önemli bir bölümünde önemli mücadele ettik. Bütün çocuklar çok konsantreydi. Biz buraya çok önemli bir iniş-çıkış sürecini aşarak geldik ve bugün ne olursa olsun bütün oyuncularımızın bu potansiyele sahip olduğunu biliyoruz, konsantre kalırsak, sahanın içinde beraber kalırsak, hazırladığımız savunma ve hücum sistemini doğru uygularsak maçı sonuna kadar getirebiliriz diye düşündük ama sonunda basit hatalar yaptık biraz da rotasyonumuzun derin olmamasından Sonunda biraz yorgunluk da etkili olunca.. Hücum ribauntları vermeme konusunda çok odaklanmıştık. Ne yazık ki istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Biz burada iyi mücadele ettik ama play-off bir sonuç oyunu. Biz Fenerbahçe olarak her zaman yukarıda hedefleri olan bir organizasyon olduğumuz için sonuç almadığımız sürece mutsuzuz. Daha iyisini yapabilir miyiz? Yapabiliriz.



Biz bir ekibiz başta koç Igor Kokoskov olmak üzere. Her zaman iletişim halindeyiz. Onun burada olmaması bu takım üzerindeki emeklerini hiçbir şekilde değiştirmez. Dolayısıyla burada bir ekip olarak bir şey yapacaksak, tıpkı burada olmayan Jan, Jarell, Bobby hatta Yiğit gibi o enerjiyi veren oyuncular olmadığı sürece burada tabii ki eksik kalıyoruz. Çocuklar konsantreler, tabii ki bir halay kırıklığı var. Onlar bu gece dinlenecek, biz mesai yapacağız, hazırlanacağız. Play-off sonuç zamanı. İstediğiniz kadar iyi oynayın sonuç almadığınız sürece o tabelada sizin isminiz yazmaz." değerlendirmesini yaptı.



Play-off serisinin cuma günü oynanacak ikinci maçı ve eksik oyuncularla ilgiliyse Erdem Can, "İkinci maç bizim için yeniden odaklanmamız gereken, hatalarımıza, yanlışlarımıza bakmamız gereken, teknik ve mental anlamda oyuncularımızla konuşmamız düzeltmemiz gereken yönlere hazırlanmamız lazım. İkinci maçta sert bir mücadele olacak. Rakibimiz de biz de birbirimizin hazırladıklarını tarttık. Bundan sonraki süreci göreceğiz. Biz Fenerbahçe organizasyonu olarak EuroLeague de biz ağırlığımız ve duruşumuz var. O duruş şunu gerektirir: Eğer ben bu takımda şu anki koç olarak şu oyuncu oynamayacak diyorsam, resmi olarak benden duyuyorsanız bu oyuncu oynamayacaktır. Ben size bir gün resmi olarak bu oyuncu sahaya çıkamaz dediğimde sonra bu oyuncu sahaya çıkar ve oynar durumunu Fenerbahçe duruşunda görmeyeceksiniz." dedi.