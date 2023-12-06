Enis Bardhi: "Zor olacağını biliyorduk"

Trabzonsporlu Enis Bardhi, Çorum FK karşılaşması sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Enis Bardhi: 'Zor olacağını biliyorduk'
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06 Aralık 2023 23:40
Trabzonspor forması giyen Enis Bardhi, Türkiye Kupası'ndaki Çorum FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Bardhi, "Maçtan önce zor bir maç olacağının farkındaydık. bu tür maçlarda beklenmedik sonuçlar oluşabilirdi. Bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Trabzonspor çıktığı her maçı kazanmaya çalışır, önünde bir kupa varsa bunun en büyük adaylarındandır." dedi.

Makedon futbolcu, ayrıca, "Hocamızla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hocamız enerji dolu olarak geldi. onun verdiği taktikleri en iyi şekilde sahada yansıtmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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