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Enes Ünal, Villarreal'e 3 puanı getirdi!

La Liga'da Villarreal, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın golüyle Getafe'yi 1-0 mağlup etti. İşte Villarreal - Getafe maçının ayrıntıları...

Kaynak: Sporx.com
Enes Ünal, Villarreal'e 3 puanı getirdi!
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25 Şubat 2018 15:48
La Liga'nın 25. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı. Villarreal, 20 yaşındaki Türk forvet Enes Ünal'ın tek golüyle Getafe'yi 1-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra 3 puan ile tanıştı.

Maça hızlı başlayan Villarreal, henüz 3. dakikada Enes Ünal ile öne geçti. Carlos Bacca'nın pasına iyi hareketlenen Enes, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Villarreal'e 3 puanı kazandıran golü kaydetti.

LA LIGA'DA 4. GOLÜ

La Liga'da 7 maç sonra golünü kaydeden Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı. Son haftalarda 11'deki yerini sağlamlaştıran Milli forvet, Getafe karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Getafe'de 36. dakikada Angel, 51. dakikada ise Molina, penaltı atışından yararlanamadı ve Getafe, puan için büyük bir şansı değerlendiremedi.

Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 41'e yükselteren 5. sıraya yerleşti. Getafe ise 33 puanla 10. sırada kaldı.

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