La Liga'nın 25. haftasında, sahasında'yi ağırladı. Villarreal, 20 yaşındaki Türk forvet'ın tek golüyle Getafe'yimağlup etti ve 3 maç aradan sonra 3 puan ile tanıştı.Maça hızlı başlayan Villarreal, henüz 3. dakikada Enes Ünal ile öne geçti. Carlos Bacca'nın pasına iyi hareketlenen Enes, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve Villarreal'e 3 puanı kazandıran golü kaydetti.La Liga'da 7 maç sonra golünü kaydeden Enes, bu sezon ligde 4. golünü attı. Son haftalarda 11'deki yerini sağlamlaştıran Milli forvet, Getafe karşısında 90 dakika sahada kaldı.Getafe'de 36. dakikada Angel, 51. dakikada ise Molina, penaltı atışından yararlanamadı ve Getafe, puan için büyük bir şansı değerlendiremedi.Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 41'e yükselteren 5. sıraya yerleşti. Getafe ise 33 puanla 10. sırada kaldı.