Enduro ve ATV'de ilk gün geçildi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı, İzmir'in Bergama ilçesinde koşuldu.
Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde dün serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada bugün etap yarışı yapıldı.
Kozak Yaylası Ekstrem Test Parkuru'nda 107 sporcu, 29 kilometrelik parkurda mücadele etti.
Kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:
Enduro Grubu
1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Deniz Memnun
E1 Sınıfı:
1. Deniz Memnun, 2. İslam Yıldız, 3. Süleyman Aydın
E2 Sınıfı:
1. Semih Çarpışantürk, 2. Murat Yazıcı, 3. İzzet Kazdal
E3 Sınıfı:
1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Rafet Karakuş
EG Sınıfı:
1. Mert Koç, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Emirhan Kurt
EB Sınıfı:
1. Ömer Bulduk, 2. Mert Pehlivanoğlu, 3. Kemal Deveci
EC Sınıfı:
1. Aykut Kızıltan 2. Arif Şişman, 3. Ümit Kaya
EV Sınıfı:
1. Ali Baydaş, 2. Recep Bahadır, 3. Mehmet Okuyan
EK Sınıfı:
1. Nazlıcan Aydın, 2. İrem Ertüzün, 3. Gökçen Kabaş
ATV Grubu
1. İsrafil Akyüz, 2. Haktan Özkul, 3. Emre Muharrem Sağlam
S1 Sınıfı:
1. Haktan Özkul, 2. Fatih Şengül, 3. Osman Taylan
S2 Sınıfı:
1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Emre Can Uzlaş
S3 Sınıfı:
1. Murat Yatgın, 2. Halil Yatgın, 3. Mustafa Bedir
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu takdim etti.
Koştu, Bergama'da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Bergama Belediyesinin ev sahipliğinde dün serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyonada bugün etap yarışı yapıldı.
Kozak Yaylası Ekstrem Test Parkuru'nda 107 sporcu, 29 kilometrelik parkurda mücadele etti.
Kategorilere göre dereceye giren sporcular şunlar:
Enduro Grubu
1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Deniz Memnun
E1 Sınıfı:
1. Deniz Memnun, 2. İslam Yıldız, 3. Süleyman Aydın
E2 Sınıfı:
1. Semih Çarpışantürk, 2. Murat Yazıcı, 3. İzzet Kazdal
E3 Sınıfı:
1. Bayram Uysal, 2. Anıl Özşeker, 3. Rafet Karakuş
EG Sınıfı:
1. Mert Koç, 2. Mehmet Emin Musaoğlu, 3. Emirhan Kurt
EB Sınıfı:
1. Ömer Bulduk, 2. Mert Pehlivanoğlu, 3. Kemal Deveci
EC Sınıfı:
1. Aykut Kızıltan 2. Arif Şişman, 3. Ümit Kaya
EV Sınıfı:
1. Ali Baydaş, 2. Recep Bahadır, 3. Mehmet Okuyan
EK Sınıfı:
1. Nazlıcan Aydın, 2. İrem Ertüzün, 3. Gökçen Kabaş
ATV Grubu
1. İsrafil Akyüz, 2. Haktan Özkul, 3. Emre Muharrem Sağlam
S1 Sınıfı:
1. Haktan Özkul, 2. Fatih Şengül, 3. Osman Taylan
S2 Sınıfı:
1. İsrafil Akyüz, 2. Emre Muharrem Sağlam, 3. Emre Can Uzlaş
S3 Sınıfı:
1. Murat Yatgın, 2. Halil Yatgın, 3. Mustafa Bedir
Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu takdim etti.
Koştu, Bergama'da organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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