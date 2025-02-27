En-Nesyri'den jeneriklik kariyer golü!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte bu sezonki gol sayısını 25 yaptı ve kariyer rekoru kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri'den jeneriklik kariyer golü!
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27 Şubat 2025 16:29
Son güncelleme 27 Şubat 2025 16:58
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte kariyer rekoru kırdı.

Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.

En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.

Youssef En-Nesyri'nin gol vuruşu:



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