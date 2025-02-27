En-Nesyri'den jeneriklik kariyer golü!

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçındaki golüyle birlikte kariyer rekoru kırdı.
Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.
En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.
Youssef En-Nesyri'nin gol vuruşu:
Faslı futbolcu, Gaziantep maçında 23. dakikada soldan gelen ortada jeneriklik bir gole imza attı.
En-Nesyri, bu golle birlikte bu sezon 25 gole ulaştı ve kariyerinde bir sezonda en çok gol attığı sezona ulaştı.
Youssef En-Nesyri'nin gol vuruşu:
🔥🔥YOUSSEF EN-NESYRI!pic.twitter.com/PB7p6Oo9Il
— Sporxtv (@sporxtv) February 27, 2025