Emre Mor'dan Arda Turan için itiraf

Eyüpspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı Emre Mor, yeni kulübüyle ilk açıklamalarını yaptı.



Ekol TV'ye konuşan Emre, "Çok mutluyum, çok doğru bir yapı, çok doğru insanlar, çok doğru bir kulübe geldim. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Tekrar futbol oynamak istiyorum. Sadece önüme bakıyorum ve futbol oynamak istiyorum. Kazan-kazan durumu oldu. Bana burada bir şey veriyorlar. Kariyerimin en iyi döneminde değilim ve burada bir şey vermek istiyorum." sözlerini sarf etti.



Arda Turan hakkında da konuşan Emre, "Arda hocayı, hoca olarak tanımıyorum. Oyuncu ve ağabey halini biliyorum. Geçmişten tanıyorum. Hocalığı için birçok şey duydum. Ömer Bayram ne kadar fantastik bir teknik direktör olduğunu söyledi. Onunla çalışmak için sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.





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