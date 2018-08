Emre Çolak'tan transfer itirafı!

La Liga ekiplerinden'dan ayrılıp kariyerini Suudi Arabistan'ıntakımında sürdüren Türk futbolcu, Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.İspanyol basınına konuşan Emre, ''Kariyerinizde her şey planladığınız gibi gitmez. Deportivo'da devam etmek istiyordum ama yeni kulübüm benimle çok ilgilendi. Projelerini bana sundu ve bu proje içinde önemli biri olacağıma ikna ettiler. Ailem ile konuştum ve en doğrusunun Suudi Arabistan'a gitmek olduğuna karar verdim.'' dedi.İspanya'dan da teklifler aldığını belirten Milli futbolcu, ''La Liga'da oynamak hayalimdi ve Deportivo'da oynayarak bunu gerçekleştirdim. O formayı giymek benim için bir onurdu. Celta Vigo'dan da teklif aldım ama kendimi Deportivolu hissettiğim için kabul etmedim. Teklifin boyutunu bilmiyorum çünkü ilk baştan hayır dedim. Deportivo'yu çok seviyorum. Orada hiç kötü anım yoktu. Umarım en kısa sürede La Liga'ya dönerler.'' diye konuştu.Galatasaray ile Deportivo'yu kıyaslayan Emre Çolak, ''Deportivo her zaman kalbimde ikinci evim olarak kalacak. Sadece Galatasaray, Deportivo'yu geçebilir. İspanya'dan çok sayıda arkadaş edindim ve hala iletişim halindeyiz.'' sözlerini kullandı.