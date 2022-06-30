Emre Belözoğlu, canlı yayında transferi açıkladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Emre Belözoğlu, beIN Sports'taki canlı yayında "Ahmed Touba, sözleşme imzaladı. Belçika Ligi'nde oynuyordu. Sol stoper olarak görev alacak" açıklamasını yaptı.



2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.



"OKAN AĞABEY BAŞARILI OLACAKTIR"



Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirilen yakın dostu olan Okan Buruk hakkında Emre Belözoğlu, "Okan Ağabey, hayatımdaki en yakın 2-3 dostumdan bir tanesi. En naif, düzgün insanlardan biridir. Hırslıdır, yarışmacıdır. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı, tarihe geçti. Şu an bulunduğu konumu hak ediyor. Orada da başarılı olacaktır. Okan Ağabey Galatasaraylı, Galatasaray'a hizmet edecek. Kendisinin hep başarılı olmasını isterim." yorumunu yaptı.





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