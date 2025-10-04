Emirhan Topçu: 'Elimden geleni yaptım'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"TEK KELİME MUTSUZUZ"



Karşılaşmayı değerlendiren Emirhan, kazanılması gereken bir derbi olduğunu vurguladı:



"Kazanmamız gereken bir maçtı, rakip 10 kişi kaldı. Gol pozisyonları kaçırdık, mutsuzuz. Bu kadar abi, tek kelime mutsuzuz yani."



"ELİMDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

Derbilerin farklı bir atmosfer taşıdığını ifade eden genç savunmacı, yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemediğini de dile getirdi:"Türkiye'de derbilerde Avrupa'dan da farklı atmosfer oluşuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ufak bir ağrım oldu, o yüzden çıktım."