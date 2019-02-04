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Emiliano Sala'yı taşıyan uçak bulundu!

Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş denizinin derinlerinde bulundu ve Sala'nın ailesine haber verildi

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emiliano Sala'yı taşıyan uçak bulundu!
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04 Şubat 2019 00:30
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın içinde yer aldığı kayıp uçak bulundu.

İngiliz basınının son dakika haberine göre; Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş denizinin derinlerinde bulundu.

Uçağın bulunmasıyla birlikte hemen Arjantinli futbolcunun ailesine haber verildiği belirtildi.

Uçaktaki pilota ve Sala'ya ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

ARAMALAR BAĞIŞLARLA TEKRAR BAŞLADI

Sala'nın uçağı için aramalar bir süre sonra durdurulmuş ve oyuncuların destek verdiği bağış kampanyası sonrasında tekrar başlanmıştı.

HAYATINDAN UMUT KESİLMİŞTİ

Guernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti.

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.

İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.

Sala, önceki cumartesi günü Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

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