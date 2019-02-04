Emiliano Sala'yı taşıyan uçak bulundu!

Uçaktaki pilota ve Sala'ya ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Arjantinli futbolcuiçinde yer aldığı kayıp uçak bulundu.İngiliz basınının son dakika haberine göre; Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş denizinin derinlerinde bulundu.Uçağın bulunmasıyla birlikte hemen Arjantinli futbolcunun ailesine haber verildiği belirtildi.Sala'nın uçağı için aramalar bir süre sonra durdurulmuş ve oyuncuların destek verdiği bağış kampanyası sonrasında tekrar başlanmıştı.Guernsey polisi, uçaktakilerin hayatta olma ihtimalinin çok düşük olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına son vermişti.Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığını belirtilen polis, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiğini ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığını duyurmuştu.İçinde Sala'nın da olduğu hafif uçak, İngiliz Kraliyeti'ne bağlı Guernsey Adası'nın da aralarında olduğu özerk Channel Adaları üzerinde radardan çıkmıştı.Sala, önceki cumartesi günü Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.