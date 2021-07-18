Emiliano Martinez: 'Messi için ölmeye hazırım'

Arjantin'in ve Aston Villa'nın başarılı kalecisi Emiliano Martinez, Lionel Messi'nin kendisi için önemini anlattı.



Yıldız oyuncu için Copa America'da mücadele verdiğini söyleyen Martinez, "Messi için ölmeye hazırım. 4-5 ay önce onunla Copa America'yı kazanacağımı söyledim ve oldu. Brezilyalılar bile Messi için Arjantin'in kazanmasını istedi. Şimdi sırada Dünya Kupası var." ifadelerini kullandı.



Barcelona ile almadık kupa bırakmayan Messi, Arjantin ile ilk kupasını Brezilya'yı Copa America finalinde 1-0 yenerek kazandı.



