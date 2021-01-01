Embiid: "Bu seneki KOVID önlemleri çok düzensiz"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, NBA'de son iki hafta içinde yükselişte olan KOVID vakaları hakkında konuştu.



NBA'de KOVID-19 vakalarında büyük bir artışla karşı karşıya kalınırken, Chicago Bulls'un iki maçının ertelenmesinin yanı sıra, birkaç takım son birkaç gün içinde kilit oyuncuları olmadan oynamıştı.



Brooklyn Nets, geçtiğimiz Çarşamba günü Sixers'a karşı oynadığı maçta, KOVID protokolleri nedeniyle yedi oyuncusundan yoksun bir şekilde oynamıştı:



"Hepimizin birbirini koruması gerek. Takım arkadaşlarımızın, onların aileleri veya kendi ailelerimizin iyiliği için, maske takmak gibi gerekli olan şeyleri yapmak lazım.



Bu tabii ki berbat bir durum. Ama KOVID bizi en başında vurduğunda bile kızgındım, çünkü geçen yıl büyük önlemler alındıktan sonra bu yıl biraz düzensiz ve profesyonelce olmayan şekilde hareket edildiğini düşünmüştüm. Şimdi de geldiğimiz nokta bu."



Philadelphia, Embiid ve ekibiyle birlikte Pazartesi gecesi Wells Fargo Center'da New Orleans Pelicans ile karşılaşmak için evine dönecek.



