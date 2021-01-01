Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Embiid: "Bu seneki KOVID önlemleri çok düzensiz"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, NBA'de son iki hafta içinde yükselişte olan KOVID vakaları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, NBA'de son iki hafta içinde yükselişte olan KOVID vakaları hakkında konuştu.

NBA'de KOVID-19 vakalarında büyük bir artışla karşı karşıya kalınırken, Chicago Bulls'un iki maçının ertelenmesinin yanı sıra, birkaç takım son birkaç gün içinde kilit oyuncuları olmadan oynamıştı.

Brooklyn Nets, geçtiğimiz Çarşamba günü Sixers'a karşı oynadığı maçta, KOVID protokolleri nedeniyle yedi oyuncusundan yoksun bir şekilde oynamıştı:

"Hepimizin birbirini koruması gerek. Takım arkadaşlarımızın, onların aileleri veya kendi ailelerimizin iyiliği için, maske takmak gibi gerekli olan şeyleri yapmak lazım.

Bu tabii ki berbat bir durum. Ama KOVID bizi en başında vurduğunda bile kızgındım, çünkü geçen yıl büyük önlemler alındıktan sonra bu yıl biraz düzensiz ve profesyonelce olmayan şekilde hareket edildiğini düşünmüştüm. Şimdi de geldiğimiz nokta bu."

Philadelphia, Embiid ve ekibiyle birlikte Pazartesi gecesi Wells Fargo Center'da New Orleans Pelicans ile karşılaşmak için evine dönecek.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal