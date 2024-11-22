Ellie Okobo yıldızlaştı, Monaco derbide ASVEL'i rahat geçti

THY EuroLeague'in 11. haftasında Monaco, evinde ASVEL'i ağırladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki üstün performansıyla sahadan 103-92 galip ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ellie Okobo yıldızlaştı, Monaco derbide ASVEL'i rahat geçti
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22 Kasım 2024 00:22
Son güncelleme 22 Kasım 2024 00:23
THY EuroLeague'in 11. haftasında Monaco, sahasında ASVEL'i ağırladı. Ev sahibi ekip ikinci yarıdaki üstün performansıyla sahadan 103-92 galip ayrıldı.

Monaco'da Elie Okobo, 27 sayılık performansıyla maça damga vuran isim oldu.

Bu sonuçla AS Monaco, ligdeki 11. maçında yedinci kez sahadan galip ayrıldı. Monaco, gelecek hafta zorlu Panathinaikos deplasmanında sahne alacak.

Ligdeki 11. maçında sekizinci yenilgisini alan ASVEL ise Anadolu Efes'i konuk edecek.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ


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