Napoli'nin yeniden kadrosuna katmak istediği Eljif Elmas, transfer için sadece İtalyan ekibini istiyor.



Napoli'nin satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Leipzig ile görüştüğü Makedon futbolcu, Napoli için diğer transfer seçeneklerini askıya aldı. Eljif Elmas, sadece Napoli'yi istiyor.



Napoli, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüşmelerine devam ediyor.



Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Eljif Elmas'ın Leipzig ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



