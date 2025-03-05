Elan Ricardo'da uyum süreci uzadı

Beşiktaş'ta yeni transfer Elan Ricardo'nun süre alması bekleniyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Ricardo'nun hastalık sebebiyle tam olarak hazır olmadığını ve zamanla takıma monte edileceğini belirtti.
Ülkesi dışında ilk kez forma giyecek olan genç futbolcunun, hem iklim değişikliği hem de beslenme farkları nedeniyle özel bir adaptasyon programına tabi tutulduğu öğrenildi.
İLK ŞANS GAZİANTEP FK OLABİLİR
Solskjaer'in, Ricardo'ya Gaziantep FK karşısında ilk kez forma vermeyi planladığı bildirildi. Öte yandan, ara transferde gelen bir diğer isim Keny Arroyo'nun takıma hızla uyum sağlaması dikkat çekti. Aynı dili konuşan Arroyo'nun, Ricardo'nun adaptasyon sürecine destek olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Kolombiya ekibi La Equidad'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ricardo, eski kulübünde 49 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti. Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcunun sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kayserispor maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Ricardo'nun hastalık sebebiyle tam olarak hazır olmadığını ve zamanla takıma monte edileceğini belirtti.
Ülkesi dışında ilk kez forma giyecek olan genç futbolcunun, hem iklim değişikliği hem de beslenme farkları nedeniyle özel bir adaptasyon programına tabi tutulduğu öğrenildi.
İLK ŞANS GAZİANTEP FK OLABİLİR
Solskjaer'in, Ricardo'ya Gaziantep FK karşısında ilk kez forma vermeyi planladığı bildirildi. Öte yandan, ara transferde gelen bir diğer isim Keny Arroyo'nun takıma hızla uyum sağlaması dikkat çekti. Aynı dili konuşan Arroyo'nun, Ricardo'nun adaptasyon sürecine destek olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Kolombiya ekibi La Equidad'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ricardo, eski kulübünde 49 maçta 9 gol, 3 asistlik bir performans sergilemişti. Beşiktaşlı taraftarlar, genç futbolcunun sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.