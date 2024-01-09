El-Khelaifi: ''Mbappe'nin kalmasını istiyorum''

Nasser El-Khelaifi'den açıklama geldi.

El-Khelaifi yaptığı açıklamada, ''Saklayacak değilim, Kylian'ın kalmasını istiyorum. Benim için o dünyadaki en iyi oyuncu. Ve onun için en iyi kulüp de Paris.'' dedi.

Sözlerine devam eden El-Khelaifi, ''Bugün Kylian projenin merkezinde yer alıyor. Benim için o dünyadaki en iyi oyuncu. Bugün tüm takım onun yanında.'' ifadelerini kullandı.