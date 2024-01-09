El-Khelaifi: ''Mbappe'nin kalmasını istiyorum''

Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser El-Khelaifi, Kylian Mbappe'nin geleceğiyle ilgili konuştu. Khelaifi, Mbappe'nin takımda kalmasını istediğini dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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El-Khelaifi: ''Mbappe'nin kalmasını istiyorum''
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09 Ocak 2024 20:44
Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe için kulübün başkanı Nasser El-Khelaifi'den açıklama geldi.

El-Khelaifi yaptığı açıklamada, ''Saklayacak değilim, Kylian'ın kalmasını istiyorum. Benim için o dünyadaki en iyi oyuncu. Ve onun için en iyi kulüp de Paris.'' dedi.

Sözlerine devam eden El-Khelaifi, ''Bugün Kylian projenin merkezinde yer alıyor. Benim için o dünyadaki en iyi oyuncu. Bugün tüm takım onun yanında.'' ifadelerini kullandı. 

REAL MADRID İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR 

Foot Mercato'nun haberine göre; Kylian Mbappe'nin geçtiğimiz günlerde. Real Madrid lle anlaştığı öne sürülmüştü.

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