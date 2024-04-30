Ege'nin Play-Off heyecanı

Futbol ve basketbol liglerinde sezonun son haftalarına girilirken Ege kulüpleri Play-Off heyecanı yaşıyor.



Futbol liglerinde bu sezon 10 Ege takımı birden Play-Off oynamaya hak kazanırken, Basketbol Süper Ligi'nde ise ilk kez 3 Egeli finallere katılacak. Süper Lig'de 2 yıldır ilk kez temsilcisi olmayan Ege, Göztepe'nin 1'inci Lig'den Süper Lig'e dönmesiyle bayram sevinci yaşadı. Ligde geçen sezon ilk yılında Play-Off finali oynayan Bodrum FK ise bu sezon da Play-Off'u yüzde 99 oranında garantiledi. Yine geçen sezon TFF 2'nci Lig'de final oynayarak 1'inci Lig'in kapısından dönen Bucaspor 1928, bu yıl 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off biletini haftalar önceden aldı. Ligde Kırmızı Grup'ta ise Menemen FK, Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Play-Off'u garantileyerek 1'inci Lig'e dönmek için umutlarını artırdı.



Normal sezonun tamamlandığı TFF 3'üncü Lig'de ise 7 takım birden 2'nci Lig yolunda Play-Off oynamaya hazırlanıyor. Profesyonel kategoriye çıktığı ilk yılda sezonu Türkiye liglerinin tek namağlup takımı olarak tamamlayan Aliağa Futbol, buna rağmen 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğu kaptırıp ikinci sırada yer alarak Play-Off'ta direkt grup finaline adını yazdırdı. Grupta Ayvalıkgücü Belediyespor mütevazı takımıyla art arda ikinci kez Play-Off'a kaldı. 2'nci Grup'ta 6 yıldır 3'üncü Lig'den kurtulamayan Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Karşıyaka, normal sezonu üçüncü bitirip 4 sene sonra Play-Off oynamaya hak kazandı.



2'nci Grup'ta dördüncü Turgutluspor ve üst üste ikinci kez bu başarıyı elde eden beşinci Efeler 09 SFK, birbirleriyle yapacakları Play-Off maçına hazırlanıyor. Ligde 3'üncü Grup'ta Bornova 1877 ilk yılında alkışlanacak bir başarı sergileyip Play-Off etabına dördüncü basamakta girdi. Yine üst üste ikinci kez Play-Off oynamaya hazırlanan Kuşadasıspor, finallerde İzmir ekibinin rakibi olacak. 3'üncü Lig'de 2 Mayıs Perşembe günü oynanacak Play-Off'un ilk tur maçlarını kazanan takımlar 2'nci Lig hedefinde yollarına devam edecek. Bitime 1 hafta kalan TFF 2'nci Lig'de Play-Off maçları 9 Mayıs'ta, 2 haftası kalan 1'inci Lig'de ise 16 Mayıs'ta başlayacak.



POTADA 3 EGELİ PLAY-OFF'TA



Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Ege ilk kez 5 takımla birden temsil edilirken 3 Ege ekibi Play-Off oynamaya hazırlanıyor. Ligin küme düşmeyen en köklü takımlarından Pınar Karşıyaka, normal sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyerek Play-Off biletini yine haftalar önceden aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor ligdeki ikinci yılında ilk kez Play-Off'u garantiledi. Aliağa Petkimspor ise normal sezonun bitimine 1 maç kala Play-Off biletini almak üzere.





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