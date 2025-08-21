21 Ağustos
FC Midtjylland-KuPS Kuopio
19:30
21 Ağustos
Brann-AEK Larnaca
20:00
21 Ağustos
Panathinaikos-Samsunspor
21:00
21 Ağustos
Slovan Bratislava-Young Boys
21:15
21 Ağustos
Lech Poznan-Genk
21:30
21 Ağustos
Aberdeen-FCSB
21:45
21 Ağustos
Rijeka-PAOK
21:45
21 Ağustos
Lincoln Red Imps FC-Braga
22:00
21 Ağustos
Rosenborg-Mainz 05
19:00
21 Ağustos
Başakşehir-U.Craiova
20:45
21 Ağustos
Anderlecht-AEK Athens
21:00
21 Ağustos
Sparta Prag-Riga FC
21:00
21 Ağustos
Neman Grodno-Rayo Vallecano
21:00
21 Ağustos
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
21:00
21 Ağustos
Levski-Alkmaar
21:00
21 Ağustos
NK Celje-Banik Ostrava
21:00
21 Ağustos
Lausanne-Beşiktaş
21:15
21 Ağustos
Shelbourne-Linfield
21:45

Edon Zhegrova için Juventus'a 2 şart!

Juventus'un Edon Zhegrova transferini tamamlayabilmesi için Lille'in istediği bonservis fiyatını düşürmesi ve Nico Gonzalez'i satması gerekiyor.

calendar 21 Ağustos 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Edon Zhegrova için Juventus'a 2 şart!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Juventus, Lille'in Kosovalı yıldızı Edon Zhegrova ile anlaşmaya varmıştı.

Ancak Torino ekibinin bu transferi gerçekleştirilebilmesi için 2 şartı yerine getirmesi gerekiyor.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Siyah-beyazlıların, Atletico Madrid'in gündeminde olan Nico Gonzalez'in satması gerektiğini belirtti.

Haberin detayına göre, Juventus, Arjantli oyuncu için 25-30 milyon Euro bandında bir fiyat belirledi ancak Atletico Madrid, 15 milyon Euro teklif etti. Golcü oyuncu, La Liga devi ile anlaşmaya vardı.

Aynı durum Zhegrova için de geçerli. Kosovalı oyuncu Juventus ile şartlarda anlaşmaya vardı fakat kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Lille, Kosovalı yıldızı için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis istiyor. Fransız ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Zhegrova, gelecek yıl kulüpten ayrılacağını bildirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.