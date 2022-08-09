Edinson Cavani kararını verdi

Manchester United'ın ardından bir sonraki durağı merakla beklenen Edinson Cavani'nin İspanya'da oynamaya karar verdiği ortaya çıktı.



Arjantin basını, Uruguay'ın iki ünlü futbolcusu Luis Suarez ve Edinson Cavani'ye Boca ile River Plate'in ciddi tekliflerine rağmen kararlarını değiştirdiklerini yazdı. Suarez'in ülkesine dönmeyi seçmesi üzerine Cavani'nin ise Avrupa'da kalarak Boca'dan gelen teklifi reddetme kararı aldığı belirtildi.



Cavani'nin İspanyol ekiplerinden Villarreal ile birlikte Valencia ile görüşme halinde olduğu ve rotasını bu iki tekliften birini kabul ederecek cizmesi bekleniyor.



35 yaşındaki Uruguaylı gol makinası Cavani'yle bir süre önce Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri gündemi meşgul etmişti.





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