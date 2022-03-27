Edin Visca ilk yarı performansını aştı

Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca performansıyla göz dolduruyor.
Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, Bordo-Mavililer'de 5 gol, 3 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. Visca, sezonun ilk devresinde Başakşehir'de 18 karşılaşmada görev alırken, 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Fırtına, Visca'nın gol attığı 4 lig maçının hepsini kazandı.
Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, Bordo-Mavililer'de 5 gol, 3 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. Visca, sezonun ilk devresinde Başakşehir'de 18 karşılaşmada görev alırken, 4 kez fileleri havalandırmıştı.
Fırtına, Visca'nın gol attığı 4 lig maçının hepsini kazandı.