Edin Visca ilk yarı performansını aştı

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla çıktığı 10 maçta, ilk yarı performansını geride bıraktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Edin Visca ilk yarı performansını aştı
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27 Mart 2022 14:41
Trabzonspor'un Başakşehir'den transfer ettiği Edin Visca performansıyla göz dolduruyor.

Ara dönemin en flaş transferi olan Bosnalı yıldız, Bordo-Mavililer'de 5 gol, 3 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. Visca, sezonun ilk devresinde Başakşehir'de 18 karşılaşmada görev alırken, 4 kez fileleri havalandırmıştı.

Fırtına, Visca'nın gol attığı 4 lig maçının hepsini kazandı.

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