Edin Dzeko: "Hocam derbiye beni yaz"

Fenerbahçe'nin Bosnalı kaptanı Edin Dzeko, Jose Mourinho'dan kendisini derbide ilk 11 başlatmasına yönelik bir ricada bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko: 'Hocam derbiye beni yaz'
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01 Nisan 2025 11:14
Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.

Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım" dediği belirtildi.

HER ŞARTTA GÖREV BAŞINDA

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Edin Dzeko, sakatlıklarla boğuşmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.

Başakşehir maçında rakibinden yediği kafayla kaşı yarılmasına rağmen karşılaşmayı tamamladı. Eli kırılsa da bir sonraki maçta alçısıyla sahadaydı.

Bosna Hersek Milli Takımı ile çıktığı Romanya karşılaşmasında burnu kırılsa bile ameliyat olmadı. Özel maskesiyle Bodrum deplasmanında son bölümde de olsa görev yapıp kendini denedi.

SON SÖZ DOKTORLARIN

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan Dzeko idmanları aksatmıyor. Boşnak forvet dün de takımla çalıştı.

Mourinho'nun maçtan bir gün önce sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.

Sağlık risklerini göz önünde bulundurarak temkinli davranan Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.

15 ARALIK-KAŞI PATLADI

45+1'de Ba, Dzeko'ya kafa atarak kırmızı kart gördü. Kaşı yarılan ve kanlar içinde kalan Fenerbahçe kaptanı, 90 dakikayı tamamladı.

13 ŞUBAT-ELİ KIRILDI

Gol sevincinde Kostic'le çak yaparken eli kırılan futbolcu, özel aparata alınan koluyla 3 gün sonra oynanan ligdeki Kasımpaşa maçının son 25 dakikasında sahaya çıktı. Bir de asist yaptı.

21 MART-BURNU KIRILDI

Bosna Hersek Milli Takımı'nın Romanya ile oynadığı maça 11'de başladı. Burnu kırılınca ikinci yarıya devam edemedi. Özel maskesiyle 28 Mart'ta oynanan Bodrum karşılaşmasında son 18 dakika kendini test etti.

PERFORMANSI

Bu sezon 44 resmi maça çıkan Dzeko, 19 gol-7 asistle takımına 26 gol katkısı verdi. Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkan kaptanın bu kulvarda golü yok. 

 
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