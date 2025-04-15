Edin Dzeko dejavu yaşıyor!

Ligin İkinci yarısında düşüşe geçen Dzeko geçen sezon da aynı şekilde ikinci yarıda gol yollarında suskun kalmıştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Boşnak kaptan, bu sezon ilk 19 maçlık periyotta 10 gol attı, sonraki 10 maçlık periyotta 2 golde kaldı.
GEÇEN SEZONDA AYNISI YAŞANMIŞTI
Dzeko geçen sezon da ligin ilk yansında 16 kez fileleri havalandırmış. ligin ikinci yarısın da sadece 5 gol atabilmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giyen Dzeko, 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Boşnak kaptan, bu sezon ilk 19 maçlık periyotta 10 gol attı, sonraki 10 maçlık periyotta 2 golde kaldı.
GEÇEN SEZONDA AYNISI YAŞANMIŞTI
Dzeko geçen sezon da ligin ilk yansında 16 kez fileleri havalandırmış. ligin ikinci yarısın da sadece 5 gol atabilmişti.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giyen Dzeko, 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.