Edin Dzeko dejavu yaşıyor!

Fenerbahçe'de Edin Dzeko, geçen sezon yaşadığı ikinci yarı suskunluğunu bu sezonda yaşıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko dejavu yaşıyor!
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15 Nisan 2025 11:11
Son güncelleme 15 Nisan 2025 11:12
Ligin İkinci yarısında düşüşe geçen Dzeko geçen sezon da aynı şekilde ikinci yarıda gol yollarında suskun kalmıştı.

Boşnak kaptan, bu sezon ilk 19 maçlık periyotta 10 gol attı, sonraki 10 maçlık periyotta 2 golde kaldı.

GEÇEN SEZONDA AYNISI YAŞANMIŞTI

Dzeko geçen sezon da ligin ilk yansında 16 kez fileleri havalandırmış. ligin ikinci yarısın da sadece 5 gol atabilmişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta forma giyen Dzeko, 19 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. 

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