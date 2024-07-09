Edgar Davids: 'Salah'ın yerine Barış Alper Yılmaz!'

EURO 2024'e birçok Türk oyuncu damga vurdu ve çok konuşuldu ama Barış Alper Yılmaz'ın yeri farklıydı. Ne golü vardı ne de asisti ama rakip savunmaları en çok bunaltan 'ele avuca sığmayan' bir oyuncu olarak iz bıraktı.
Adı Avrupa'da birçok kulüp ile anılan ve özellikle de Liverpool'un ön plana çıkarıldığı Galatasaraylı isim için Hollandalı futbol adamı Edgar Davids'den övgüler geldi.
Okan Buruk'un İnter'den eski takım arkadaşı olan Davids, Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi olarak da Liverpool'u gösterdi.
DAVIDS: "ROBBEN'E ÇOK BENZİYOR"
Barış Alper'i Arjen Robben'e benzeten ünlü isim "En az onun kadar hızlı, teknik ve güçlü. Bir de topu ters tarafına çekip kaleye vurmaya başladığı zaman dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabilir" ifadesini kullandı.
Ayrıca milli oyuncunun rahatlıkla Salah'ın yerini alacak kanat oyuncusu özelliklerine de sahip olduğu belirtildi.
CAZİP TEKLİF OLURSA...
3. Lig'de başlayan kariyerinde basamakları birer birer çıkan ve bu sezon zirve yapan Barış Alper Yılmaz satış listesinde değil. Ancak çok cazip bir teklif gelmesi durumunda (30 milyon avrolar) ayrılık gündeme gelecek.
BARIŞ'IN EURO 2024 KARNESİ:
- Dakika/maç: 450/5
- En yüksek hız: 35.1 km/h (takımın en iyisi)
- Koşu mesafesi: 51.6 km (takımın ikincisi)
- Dribbling: 13
- Üçüncü bölge koşu: 10
- Maç başına kilit pas: 1.0
- Kazanılan ikili mücadele: %49
- Pas oranı: %80
- Kritik pas: 2
- Top kapma: 7
- Alınan faul: 11
- Maçın oyuncusu seçilme: 1
- Maç başına top kazanma: 2.8
- Asist beklentisi: 0.94
- Gol beklentisi: 0.38
Adı Avrupa'da birçok kulüp ile anılan ve özellikle de Liverpool'un ön plana çıkarıldığı Galatasaraylı isim için Hollandalı futbol adamı Edgar Davids'den övgüler geldi.
Okan Buruk'un İnter'den eski takım arkadaşı olan Davids, Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresi olarak da Liverpool'u gösterdi.
DAVIDS: "ROBBEN'E ÇOK BENZİYOR"
Barış Alper'i Arjen Robben'e benzeten ünlü isim "En az onun kadar hızlı, teknik ve güçlü. Bir de topu ters tarafına çekip kaleye vurmaya başladığı zaman dünyanın en iyi kanat oyuncusu olabilir" ifadesini kullandı.
Ayrıca milli oyuncunun rahatlıkla Salah'ın yerini alacak kanat oyuncusu özelliklerine de sahip olduğu belirtildi.
CAZİP TEKLİF OLURSA...
3. Lig'de başlayan kariyerinde basamakları birer birer çıkan ve bu sezon zirve yapan Barış Alper Yılmaz satış listesinde değil. Ancak çok cazip bir teklif gelmesi durumunda (30 milyon avrolar) ayrılık gündeme gelecek.
BARIŞ'IN EURO 2024 KARNESİ:
- Dakika/maç: 450/5
- En yüksek hız: 35.1 km/h (takımın en iyisi)
- Koşu mesafesi: 51.6 km (takımın ikincisi)
- Dribbling: 13
- Üçüncü bölge koşu: 10
- Maç başına kilit pas: 1.0
- Kazanılan ikili mücadele: %49
- Pas oranı: %80
- Kritik pas: 2
- Top kapma: 7
- Alınan faul: 11
- Maçın oyuncusu seçilme: 1
- Maç başına top kazanma: 2.8
- Asist beklentisi: 0.94
- Gol beklentisi: 0.38