Trabzonspor Teknik Direktörü eddie Newton, Başakşehir'i detaylı bir şekilde mercek altına aldı.



Geçen sezon son haftalara kadar şampiyonluk mücadelesi yaptıkları rakiplerine karşı futbolcularını uyaran Newton, "Rakibimizin 4 maçta sadece 1 puan alması asla sizi yanıltmasın. Biz bu hafta şampiyon bir takımla karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz hücum organizasyonları çok zengin bir ekip. Özellikle orta sahada baskı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibimize üstünlük sağlamalıyız. Sizlerden bu maçta her şeyinizi ortaya koymanızı istiyorum" ifadesini kullandı.



DETAYLI ANALİZİNİ YAPTI



Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, geçen sezon ligi şampiyon bitiren ancak bu sezon geride kalan 4 maçta galibiyeti bulunmayan Başakşehir karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.



Bu doğrultuda rakibini en iyi şekilde analiz eden İngiliz çalıştırıcı, Başakşehir'in toparlanma sürecinde olduğuna ve özellikle hücum organizasyonlarında zenginliğe sahip olduğuna kanaat getirdi. Newton özellikle orta sahada baskıyı kurarak kanat organizasyonlarıyla rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirmek istiyor.



