Eczacıbaşı ve Kuzeyboru'dan yardım maçı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerini karşı karşıya getiren ve depremzedeler yararına düzenlenen hazırlık turnuvasının ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.



Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nın düzenlediği ve maçlardan elde edilecek bilet ve ESK Store satış gelirleri, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara aktarılacak hazırlık turnuvası, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda başladı.



Turnuvanın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmadan önce takımlar sahaya "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Geçmiş olsun Türkiye" yazılı pankartla çıktı.



Eczacıbaşı Dynavit, turnuvada salı günü de Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Müsabaka, saat 17.30'da başlayacak.



Bu arada, maçlara gidemeyen voleybolseverler, hatıra bilet alarak da depremzedeler için yardımda bulunabilecek.





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