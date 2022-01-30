Eczacıbaşı, THY'yi deplasmanda devirdi!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Eczacıbaşı, THY'yi deplasmanda devirdi!
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30 Ocak 2022 22:22
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Eczacıbaşı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, 14. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen, İrem Çor, Janset Cemre Erkul)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın, Heyrman (Simge Aköz, Gözde Yılmaz, Elif Şahin)

Setler: 29-31, 21-25, 25-23, 19-25

Süre: 120 dakika (37, 27, 28, 28)

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