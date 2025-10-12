12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Eczacıbaşı Dynavit yeni salonunda fırtına gibi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kartal'daki yeni spor salonunda Kuzeyboru'yu set vermeden mağlup etti.

calendar 12 Ekim 2025 17:42
Haber: AA, Fotoğraf: eczacibasisporkulubu.org.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
 
Eczacıbaşı Dynavit'in Kartal'daki yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3 bin 640 kişi izledi.
 
Salon: Eczacıbaşı
 
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
 
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Staysiak, Ebrar Karakurt, Maglio, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Bengisu Aygün, Plummer Boden)
 
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Sara Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Melisa Bükmen, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Centka, Lila Şengün, Czyrnianska)
 
Setler: 25-15, 25-14, 25-18
 
Süre: 75 dakika (22, 24, 29)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
