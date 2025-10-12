Eczacıbaşı Dynavit yeni salonunda fırtına gibi

Vodafone Sultanlar Ligi ilk haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Eczacıbaşı Dynavit'in Kartal'daki yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 3 bin 640 kişi izledi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Staysiak, Ebrar Karakurt, Maglio, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Bengisu Aygün, Plummer Boden)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Sara Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Melisa Bükmen, Strunjak (Dilek Kınık, Nilsu Şen, Centka, Lila Şengün, Czyrnianska)
Setler: 25-15, 25-14, 25-18
Süre: 75 dakika (22, 24, 29)