DyShawn Pierre: 'Çok çalışmamız gerekiyor'

EuroLeague'de efsanevi bir geri dönüşle Real Madrid'i mağlup eden Fenerbahçe Beko'da DyShawn Pierre maç sonrasında açıklamalarda bulundu.



İşte DyShawn Pierre'in açıklamaları:



"Çok mutluyuz. Real Madrid ilk sıradaki takımdı. Biz üst üste 4 maç kaybetmiştik. Şimdi gelecek hafta oynayacağımız 2 maçı da kazanarak ritmimizi artırmak istiyoruz. Hafta boyunca çalıştığımız oyun planını uyguladık. Çok çalışmamız gerekiyor. Hücum ribauntlarına çok odaklanmıştık. Hızlı hücumları, aslında normalde yaptığımız gibi yapamadık. Sakatlıktan sonra iyi hissediyorum. Az idman yaptım ama önemli bir galibiyet elde ettik. Başardığımız için mutluyum."





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