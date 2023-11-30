DyShawn Pierre: "Çok çalışmamız gerekiyor"

Fenerbahçe'de DyShawn Pierre kazanılan Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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DyShawn Pierre: 'Çok çalışmamız gerekiyor'
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30 Kasım 2023 23:56
EuroLeague'de efsanevi bir geri dönüşle Real Madrid'i mağlup eden Fenerbahçe Beko'da DyShawn Pierre maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte DyShawn Pierre'in açıklamaları:

"Çok mutluyuz. Real Madrid ilk sıradaki takımdı. Biz üst üste 4 maç kaybetmiştik. Şimdi gelecek hafta oynayacağımız 2 maçı da kazanarak ritmimizi artırmak istiyoruz. Hafta boyunca çalıştığımız oyun planını uyguladık. Çok çalışmamız gerekiyor. Hücum ribauntlarına çok odaklanmıştık. Hızlı hücumları, aslında normalde yaptığımız gibi yapamadık. Sakatlıktan sonra iyi hissediyorum. Az idman yaptım ama önemli bir galibiyet elde ettik. Başardığımız için mutluyum."

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