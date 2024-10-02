Dusan Tadic'ten Avrupa'da rekor!

Zorlu Antalya deplasmanında kilidi açan isim olan

bu sezon da skorer kimliği ile ön plana çıkıyor. Mourinho ile sağ kanada geçen Sırp futbolcu 12 resmi maçta 4 gol ve 6 asistle tam 10 gole katkı yaptı.



35 yaşındaki Tadic böylece çok önemli bir istatistiğe imza attı. 30 yaş üstü kanat oyuncuları içinde Avrupa 'nın en skorer ismi olmayı başaran Tadic önemli yıldızları da geride bıraktı.



Sırp yıldızın ardından ikinci sırada Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Mohamed Salah geliyor. Mısırlı futbolcu 9 maçta 4 gol ve 5 asistle 9 gole katkı yaptı.



Udinese'den Florian Thauvin, Hoffenheim'dan Marius Bülter ve Krasnodar'dan Victor Sa sezonun diğer en skorer 30 yaş üstü kanat oyuncuları oldu.









Dusan Tadic