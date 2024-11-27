Dusan Tadic, Avrupa'da zirveye oynuyor!

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, 36 gol fırsatı oluşturarak bu alanda Avrupa'da 6. sırada yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Dusan Tadic, Avrupa'da zirveye oynuyor!
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27 Kasım 2024 09:34
Dusan Tadic, bu sezon yine Fenerbahçe'nin gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri. Sırp yıldız başarılı performansını gün geçtikçe yükseltiyor.

Geçtiğimiz 20 Kasım tarihinde 36 yaşına giren futbolcu; 36 gol fırsatı oluşturarak bu alanda 6. sırada yer aldı. Avrupa'nın 8 büyük liginin bu tablonun içinde olması istatistiğin önemini vurguluyor.

Ayrıca sarı-lacivertli yıldız; İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve Portekiz'deki birçok yıldızı da solladı. Tadic'in önünde Barcelona'nın yıldızı Raphinha (44), Villerraeal'den Alex Baena (42), Reims'ten Junya Ito (38), Sporting'in kanadı Pedro Gonçelves (38) ve Heerenveen'in sol beki Mats Köhlert (37) bulunuyor.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Kayserispor maçında da farkını ortaya koyan deneyimli futbolcu; 6-2'lik galibiyette 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli 10 numara, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarıp takım arkadaşı Dzeko ile 3. sırayı paylaşıyor.

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