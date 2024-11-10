Dusan Tadic, Ajax'a mı gidiyor?

Bilmiyorum. Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor. Ancak geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Açlık bir futbolcu için belirleyicidir ve ben hala o duyguyu yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğum sürece kupalar için savaşmak istiyorum." yanıtını verdi.



"AJAX'I HALA TAKİP EDİYORUM"



Fenerbahçe 'nin yıldızı Dusan Tadic, Hollanda basınına geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.Voetbal International'dan Freek Jansen'e konuşan Tadic,sorusunaAjax'taki eski takım arkadaşları Remko Pasveer, Davy Klaassen ve Steven Berghuis ile hala iletişim halinde olduğunu söyleyen hücum oyuncusu,sözlerini sarf etti.Son olarak Ajax'ın mevcut durumu hakkında konuşan Tadic,diyerek sözlerini noktaladı.